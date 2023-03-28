أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر.. 3 جنيهات تراجعا في الشركات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر، بشركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية، حيث انخفض سعر البيع في أغلب الشركات بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم من 7 إلى 16 جنيهًا للكتكوت الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 13 جنيها بدلا من 16 جنيها

شركة الفيروز 12 جنيها بدلا من 14 جنيهًا

شركة الوطنية 13.5 جنيه بدلا من 16.5 جنيه

شركة الوادي 15 جنيها بدلا من 18 جنيهًا

شركة العناني 16 جنيها بدلا من 19 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا.

شركة المصرية الهولندية 7 جنيهات بدلا 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه بدلا من 15.5 جنيه.

شركة نيوجين 10 جنيهات بدلا من 16 جنيهًا

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعًا كبيرًا، وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربّين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.