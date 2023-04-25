أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في مصر.. القاهرة للدواجن ترتفع جنيهًا

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في شركة القاهرة للدواجن، بواقع جنيه واحد، على الرغم من استقرار أسعار الكتاكيت في مصر اليوم، وذلك لليوم السادس على التوالي، الذي يعد هدوءًا حذرًا خلال تداول الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن العاملة بقطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 9.5 جنيه أقل سعر، و16 جنيهًا أعلى سعر.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط في أسعار الكتاكيت، التي من شأنها هبوط مستقبلي في سعر الدواجن بالأسواق.

وقال السيد إنه مع زيادة أسعار الكتاكيت ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه

شركة الوطنية 12 جنيهًا

شركة الوادي 10.75 جنيه

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.5 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتشهد أسعار الكتاكيت في مصر ثباتًا تامًّا مع ركود في المبيعات نتيجة إجازة عيد الفطر المبارك، والذي استمر مدة 3 أيام منذ الجمعة الماضي، وحتى أمس الأحد.