أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في مصر.. تراجع 4 جنيهات بمكة المكرمة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 بمصر، تراجعا ملحوظا في 3 شركات كبرى ، مع توقف البيع اليوم في شركة واحدة، وذلك خلال تعاملات شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية اليوم.

وانخفض أسعار الكتاكيت اليوم في القاهرة للدواجن بنحو 1.75 جنيه، و2 جنيه في الوطنية، و4 جنيهات دفعة واحدة في مكة المكرمة، بينما توقف البيع اليوم في العناني.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 12.25 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 15.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه بدلا من 14 جنيهًا

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 14.5 جنيه بدلا من 16 جنيهًا

شركة الوادي 15 جنيهًا

شركة العناني ” لا يوجد إنتاج اليوم “

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 14 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 13 جنيها

شركة صيصان مصر 13 جنيهًا

شركة نيوجين 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 13 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.