أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر.. ارتفاع في 6 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في مصر، في 6 شركات دواجن كبرى عاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، مع استقرار 4 شركات أخرى.

حيث قفزت أسعار الكتاكيت في شركة القاهرة بنحو 50 قرشَا، بينما شهدت زيادة 25 قرشَا في كل من شركات الوادي، ونيوجين، ورواد النيل.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 20 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 18 جنيهًا بدلا من 17.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 18 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 20 جنيهًا

شركة الوطنية 18 جنيهًا

شركة الوادي 18 جنيهًا بدلا من 17.75 جنيه

شركة العناني 19.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 19 جنيهًا

شركة نيوجين 19 جنيهًا بدلا من 18.75 جنيه

شركة رواد النيل 17.75 جنيه بدلا من 17.5 جنيه

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.