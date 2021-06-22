اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-6-2021

ركود في المبيعات واستقرار في الأسعار
محمد مجدي 6:27 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 6:27 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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تواصل أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-6-2021، استقرارها بالأسواق المحلية، بعد حالة من الارتفاع والانخفاض في شركات الدواجن الكبرى، منذ الأسبوع الماضي، وفقا لما قاله تجار الدواجن في الأسواق، وتشهد حركة المبيعات هدوءا في الشركات والأسواق على حد سواء .

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع شهدت تحرك ما بين زيادة وتراجع في حركة البيع والشراء نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من قِبل التجار والأهالي بغرض التربية المنزلية.

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اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8.5 جنيه، وشركة المراعي 5.75 جنيه، وشركة القاهرة 9.25 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 10.25 جنيه، وشركة الإسكندرية 7 جنيهات، وفي شركة الفيروز بلغ 7 جنيهات.

بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه .

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اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بلغ سعر بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء، في شركة الوادي للدواجن 8.5 جنيه نفس أسعار يوم الخميس الماضي، نتيجة هدوء حركة المبيعات في الأسواق ، مع احتمالية تحرك الأسعار غدا الأربعاء .

اسعار الكتاكيت عمر يوم

ولا يزال سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار الأهالى .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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