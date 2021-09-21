اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-9-2021

الارتفاعات مستمرة في حركة الأسعار
محمد مجدي 10:07 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 10:07 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 21-9-2021 ، في ارتفاعات خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر شركة الوطنية بنحو 25 قرشا، وتلك الزيادة الثانية خلال الأسبوع الجاري، كما ارتفع سعر شركة الفيروز بنحو 50 قرشا، كما تراوحت تلك الزيادات ما بين 1 جنيه 50 قرشا و 25 قرشا في الكتكوت الواحد، في حين أوضح تجار دواجن في السوق المحلية أن تحرك أسعار البيع لدى الشركات نتيجة زيادة الإنتاج والإقبال من قبل المستهلكين على الشراء.

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر.

وبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 11 جنيها بدلا من 10.50 جنيه، والوطنية 11.5 جنيه بدلا من 11 جنيها، بينما سعر شركة القاهرة بلغ 10.25 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

وسعر شركة الإسكندرية قفز 1 جنيه ليصبح 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات في الكتكوت الواحد ، بينما ارتفع شركة المراعي الي 9.75 جنيه بدلا من 9.5 جنيه ، بينما ارتفع سعر شركة الفيروز إلي 11 جنيه بدلا من 10.5 .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وقفزت مرة أخرى شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشاً في سعر بيع الكتاكيت البيضاء وذلك خلال تعاملات اليوم ليصبح سعر البيع 10.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد استقرارها في الأسواق ، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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