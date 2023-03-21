أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في مصر.. تراجع 6 شركات

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في مصر بشكل كبير وذلك على خلفية انخفاضات الأسعار أمس الاثنين.

وانخفضت أسعار الكتاكيت اليوم من جنيه إلى 5 جنيهات في العديد من شركات الدواجن، في حين استقر سعر البيع في شركات مكة المكرمة، رواد النيل، نيوجين، المصرية الهولندية.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات كأقل سعر من 10 جنيهات إلي 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 17.5 جنيه بدلا من 19 جنيها

شركة الفيروز 16 جنيها بدلا من 21 جنيها

شركة الوطنية 19 جنيها بدلا من 21 جنيها

شركة الوادي 20 جنيها بدلا من 21 جنيها

شركة العناني 19 جنيها بدلا من 23 جنيها

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 16.5 جنيه

شركة صيان مصر 15.5 جنيه بدلا من 16.5 جنيه

شركة نيوجين 20 جنيها

شركة رواد النيل 21 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.