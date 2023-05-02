أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في مصر.. 2.5 جنيه ارتفاعا بالشركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في مصر تباينا، حيث قفز سعر البيع من 50 قرشَا إلى 2.5 جنيه في 6 من كبري شركات الدواجن العاملة بالسوق المحلية، بينما استقرت في 4 شركات أخرى.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 8 جنيهات أقل سعر، و15 جنيهًا أعلى سعر.

وارتفعت أسعار كل من الفيروز بنحو 50 قرشَا، القاهرة للدواجن والوادي 75 قرشَا لكل منهما، العناني ونيوجين 2 جنيه لكل منهما، الوطنية 2.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكتاكيت في كل من المصرية الهولندية، مكة المكرمة، صيصان مصر، رواد النيل.

كان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، قد أكد استمرار الهبوط بأسعار الكتاكيت، التي من شأنها هبوط مستقبليّ في سعر الدواجن بالأسواق.

وقال السيد إنه مع زيادة أسعار الكتاكيت، ستعود حركة المبيعات إلى طبيعتها مرة أخرى، مع زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 9 جنيهات بدلا من 8.25 جنيه

شركة الفيروز 11 جنيهًا بدلا من 10.5 جنيه

شركة الوطنية 13 جنيهًا بدلا من 10.5 جنيه

شركة الوادي 11.75 جنيه بدلا من 11 جنيهًا

شركة العناني 15 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10.5 جنيه

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 12.75 جنيه بدلا من 10.75 جنيه

شركة رواد النيل 8 جنيهات

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.