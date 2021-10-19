اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-10-2021

شركة القاهرة للدواجن تقفز 1 جنيه وتراجع الفيروز 50 قرشا
محمد مجدي 11:41 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 11:41 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-10-2021 تذبذبا في شركات الدواجن الكبري العاملة في إنتاج الكتاكيت ، بعد استقرار دام يومين في أسعار الكتاكيت خلال الأسبوع الحالي ، حيث قامت شركات الوادي ونيوهوب إيجيبت والعناني بتثبيت أسعار البيع لديها ، في حين ارتفع سعر شركة القاهرة للدواجن بنحو 1 جنيه، وشركة الوطنية 25 قرشا زيادة على أسعار أمس الإثنين ، بينما تراجع سعر شركة الفيروز بنحو 50 قرشاً.

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 13.5 ، والوطنية 14 جنيها بدلا من 13.75 جنيه ، والقاهرة للدواجن 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه ، والفيروز 12 جنيها بدلا من 12.5 جنيه ، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه ، والحرمين للدواجن بسعر 11 جنيها.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى شركة الوادي للدواجن، ثباتا على نفس معدلات البيع يوم الخميس الماضي والتي شهدت تراجعا بنحو جنيه حيث بلغ السعر 12.75 جنيه ، مع وجود احتمالية زيادة سعر البيع خلال الأيام المقبلة.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وحافظت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية، على نفس أسعار الأسبوع الماضي، حيث يتراوح سعر الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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