اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 17-11-2020

وذلك في الشركات الكبرى مثل الوادي، والقاهرة، والوطنية، حيث تراوح سعر الكتاكيت البيضاء من 8.75 جنيه إلى 11 جنيها للفرخ الواحد
محمد مجدي 11:25 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 11:25 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ، في مصر، وذلك في الشركات الكبرى مثل الوادي، والقاهرة، والوطنية، حيث تراوح سعر الكتاكيت البيضاء من 8.75 جنيه إلى 11 جنيها للفرخ الواحد، بعد أن كانت من 7.75 أقل سعر إلى 9.75 جنيه لأعلى سعر، وذلك للشركات العاملة في سوق الكتاكيت، وتراجع سعر البيع بقيمة 75 قرشا في الأسواق الشعبية إلى 7 جنيهات لأقل سعر وحتى 10 جنيهات لأعلى سعر، وذلك خلال رصد أسعار السوق.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في الشركات الكبري العاملة في الثروة الداجنة كالتالي: الوطنية من 9 إلى 9.5 جنيه للفرخ الواحد، والقاهرة 7 جنيهات، ومصر العربية 8.75 جنيهات، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض 11 جنيها.

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ويستعد عدد من شركات الدواجن في السوق المصرية، لتصدير الدواجن المجمدة والبيض والكتاكيت لعدد من أسواق الدول العربية والأفريقية، خلال الربع الأخير من العام الحالى، بعد توقف 14 عاما.

كما حصلت نحو 14 شركة مصرية على شهادة خلوها من مرض إنفلونزا الطيور في يونيو 2020، وذلك من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، للسماح لتلك الشركات بتصدير منتجاتها.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة الوادي ليبلغ سعره 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع استمر يومي الأحد والإثنين الماضيين.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

شهدت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم ، هدوءا نسبيا في حركة البيع اليوم الثلاثاء، ويبلغ أعلى سعر 11 جنيها في أغلب الشركات، وبنحو 10.50 جنيه في بعض الشركات الصغرى، وذلك بمختلف الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

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ويتم إنتاج الكتاكيت عمر يوم واحد من خلال الشركات والتي تستحوذ على 70٪ من حجم إنتاج السوق، بينما نسبة 30٪ من خلال التربية المنزلية من قبل المستهلكين.

وكان رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، قد أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 400 جنيه للطن أدى الي زيادة أسعار البيع للمستهلكين.

وتراوح سعر الطن ما بين 7000 و7200 جنيه، مقابل 6700 و 6800 جنيه في شهر أكتوبر الماضي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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