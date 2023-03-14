أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 14-3-2023 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 14-3-2023، والتي كانت قد شهدت أمس ارتفاعًا وانخفاضًا في بعض الشركات العاملة بالسوق المحلية.

وبلغ أقل سعر الكتكوت، اليوم الثلاثاء، في الشركات 20 جنيهًا، بينما أعلى سعر 28 جنيهًا، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 26 جنيهًا

شركة الفيروز 24.5 جنيه

شركة الوطنية 28 جنيهًا

شركة الوادي 25.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 23 جنيهًا

شركة صيان مصر 24.25 جنيه

شركة نيوجين 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 23 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا. أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.