اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13-7-2021

استقرار وهدوء في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 10:43 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 10:43 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13-7-2021 ، في الأسواق المحلية وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها امس الاثنين في شركات الدواجن الكبرى، حيث شهدت زيادات تراوحت من 50 قرشًا إلي 1.75 جنيه في شركات العناني والقاهرة والوادي والفيروز والوطنية والمراعي ، في حين تراجع سعر البيع في شركة الإسكندرية بنحو 50 قرشا ، وذلك وفق تجار الدواجن في القاهرة.

وقال أحمد محمد تاجر دواجن في القاهرة ، أن شركة المراعي ارتفع سعر البيع لديها بنحو 1.75 جنيه ، والعناني بنحو 1.5 جنيه ، والوادي بنحو 1.25 جنيه ، والفيروز ارتفعت بنحو 1 جنيه ، والوطنية 75 قرشَا ، والقاهرة للدواجن بنحو 50 قرشا.

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8 جنيهات ، وشركة المراعي 5.75 جنيه ، وشركة القاهرة 6.5 جنيه ، وشركة الوطنية بسعر 7.75 جنيه ، وشركة الإسكندرية 5.5 جنيه ، وشركة الفيروز 6 جنيهات .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في شركة الوادي للدواجن عند سعر امس 7.25 جنيه بدلا من 5.5 جنيه

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي ولم يشهد تغييرات إلا في سعر البيع لدى الشركات نهاية يونيو الماضي بتراجع جنيهين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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