اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13-4-2021

استقرار في حركة البيع والشراء لدي شركات الدواجن
محمد مجدي 9:22 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21 9:22 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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تستمر أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء 13-4-2021، في استقرارها بعد التراجع الذي شهدته الأسعار، يوم الاحد الماضي ، في الأسواق المحلية، بعد استقرار استمر الاسبوع الماضي كاملاً، وتراوحت تلك الانخفاضات من 50 قرشًا إلي 2 جنيه في الكتكوت الواحد، لدة شركات الدواجن الكبرة العاملة في قطاع الثروة الداجنة؛ نتيجة ضعف الإقبال على شراء الكتاكيت، وركود المبيعات، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء تختلف من شركة لأخرى، نتيجة اختلاف العرض والطلب من جانب المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

سجل سعر الكتكوت في شركة المراعي 7 جنيهات، والإسكندرية 7.75 جنيه، والقاهرة 9 جنيهات، وشركة الوطنية 10.75 جنيه، والعناني 10.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي ارتفع جنيهًا واحدًا ليسجل 3 جنيهات.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء، في شركة الوادي للدواجن، على أسعار يوم الأحد، والتي تراجعت 50 قرشًا لتصبح 10 جنيهات، بدلًا من 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 7.25 جنيه لدى الشركات، و7.5 جنيه لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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