أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في مصر.. ارتفاعات من 25 قرشا لـ1 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في مصر، وذلك بعد الارتفاعات التي حدثت أمس الاثنين، والتي تراوحت من 25 قرشًا إلى 1 جنيه، وذلك في 7 من كبرى الشركات المنتِجة للكتاكيت في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

ومع تلك الزيادات التي شهدتها عدد من الشركات، استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في 3 شركات هي: الوطنية، ومكة المكرمة، ورواد النيل.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16.25 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 16 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 15 جنيهًا بدلًا من 14 جنيهًا

شركة الوطنية 15.75 جنيه

شركة الوادي 17 جنيهًا بدلًا من 16.5 جنيه

شركة العناني 17.25 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 17 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 16 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيه

شركة نيوجين 18.5 جنيهًا بدلًا من 18.25 جنيه

شركة رواد النيل 13.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 13.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 18.5 جنيه.