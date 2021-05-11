اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-5-2021

ارتفاع 1.5 جنيه في العناني و50 قرشًا في الوادي و25 قرشًا في القاهرة
محمد مجدي 5:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 5:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في الأسواق والتي شهدت ثباتًا في سعر شركتي المراعي والوطنية، وانخفاضًا في شركة الإسكندرية، مع ارتفاع في سعر البيع لدى شركات العناني والوادي والقاهرة، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال محمد إن سعر شركة العناني ارتفع بنحو 1.5 جنيه، والوادي 50 قرشًا، والقاهرة بنحو 25 قرشًا، بينما تراجع سعر البيع لدى شركة الإسكندرية بنحو 1 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.5 جنيه بدلًا من 6 جنيهات، وشركة المراعي ثابتة عند 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.5 جنيه بدلًا من 4.25 جنيه.

كما بلغ سعر البيع في شركة الإسكندرية 4.5 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه، وشركة الوطنية شهدت استقرارًا عند سعر 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفعت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها، اليوم الثلاثاء، بنحو 50 قرشًا على سعر بيع الأربعاء الماضي؛ والذي بلغ 4.5 جنيه ، ليصل إلى 5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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