أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر.. ارتفاع 1 جنيه في «العناني»

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-4-2023 بمصر، في أغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وحافظت أسعار الكتاكيت اليوم على معدلاتها في أكبر شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت.

في حين ارتفع سعر بيع الكتكوت في شركة العناني بنحو جنيه فقط، مع استقرار باقي الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت.

وتراوحت أسعار البيع اليوم في شركات الدواجن بين 7.5 جنيه أقل سعر، و13 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه

شركة الفيروز 9.5 جنيه

شركة الوطنية 8.5 جنيه

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 13 جنيهًا بدلا من 12 جنيها

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 7 جنيهات

شركة صيصان مصر 8 جنيهات

شركة نيوجين 9.25 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.