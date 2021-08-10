أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-9-2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء 10-9-2021 ، استقرارًا في شركات الدواجن على نفس أسعار الأسبوع الماضي، وفقا لتجار دواجن في سوق الوايلي، وشهدت الأسعار ارتفاع سعر الكتكوت في شركتي العناني، والفيروز، بنحو 25 قرشًا، و50 قرشًا في شركات الوطنية، والمراعي، والقاهرة، بينما قفز سعر الإسكندرية بقيمة جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9 جنيهات، بدلًا من 8.75 جنيه، والمراعي 6.5 جنيه بدلًا من 6 جنيهات، والقاهرة 8.25 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه .

شركة الوطنية 9 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيه، والإسكندرية 6.5 جنيه بدلًا من 5.5 جنيه، والفيروز 7.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الثلاثاء في شركة الوادي للدواجن عند سعر 8.25 جنيه، بعد ارتفاع يوم الأحد الماضي بنحو جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

واستقر سعر الكتكوت عمر يوم بين التجار ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه مع احتمالية زيادة أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال اليومين المقبلين.