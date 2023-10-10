أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ في 5 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في مصر، تراجعا ملحوظا في 5 شركات دواجن عاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية، مع ارتفاع واستقرار 4 أخرى مناصفة.

وجاءت الانخفاضات في عدد من الشركات بعد مطالبات شعبة الدواجن واتحاد منتجي الدواجن بفتح باب استيراد كتكوت التسمين، لمواجهة الارتفاعات التي تشهدها أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 28.5 جنيه بدلا من 31.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 31 جنيهًا بدلا من 33 جنيهًا

شركة الفيروز 31 جنيهًا

شركة الوطنية 32 جنيهًا بدلا من 34 جنيها

شركة الوادي 30 جنيهًا بدلا من 31 جنيهًا

شركة العناني 34 جنيهًا بدلا من 33 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 30 جنيهًا

شركة نيوجين 33 جنيهًا بدلا من 34.5 جنيه

شركة رواد النيل 30 جنيهًا بدلا من 28.5 جنيه

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 30 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 34 جنيهًا.

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من قبل المربين.