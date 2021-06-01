اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 1-6-2021

استقرار حركة البيع والشراء لدى شركات الدواجن
محمد مجدي 4:14 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 4:14 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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تواصل أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 1-6-2021 الاستقرار فى معدلات البيع والشراء بالسوق المحلية، وذلك في مختلف الشركات العاملة بقطاع الثروة الداجنة، على أسعار بيع يوم السبت الماضي ، والتي شهدت ارتفاعات من 1.30 إلى 2.25 جنيه في سعر الكتكوت الواحد، حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن بسوق الوايلي، إن ارتفاع الأسعار جاء لزيادة الطلب على شراء الكتاكيت والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات أمس.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 7.75 جنيه، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وشركة القاهرة بسعر 8.5 جنيه مقابل 6.25 جنيه.

وشركة الوطنية 9.30 جنيه بدلاً من 8 جنيهات، وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه مقابل 6.5 جنيه.

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وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وعن أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء بشركة الوادي للدواجن، بلغ سعر الكتكوت 7.75 جنيه بدلا من 6.25 جنيه وهو سعر البيع يوم السبت الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات ، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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