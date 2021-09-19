أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-9-2021

تباينت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 19-9-2021 ، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية مقارنة بأسعار أمس السبت ، حيث شهدت نحو 4 شركات الدواجن زيادة في أسعارها ما بين 25 و 75 قرشا دفعة واحدة ، بينما تراجع سعر شركة واحدة بنحو 25 قرشا ، وثبات شركتين فقط .

وقال تجار الكتاكيت في السوق المحلية، أن شركتي العناني والوادي و الوطنية ارتفع سعر بيع الكتكوت لديها بنحو 25 قرشا ، بينما قفز سعر شركة القاهرة بنحو 75 قرشا .

وأضاف التجار أن شركتي الإسكندرية والمراعي شهد سعرهما ثباتاً ، في حين تراجع سعر شركة الفيروز بنحو 25 قرشا.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 10.50 جنيه بدلا من 10.25 ، والوطنية 11 جنيها بدلا من 10.75 جنيه ، والقاهرة 10 جنيهات بدلا من 9.25 جنيه.

وسعر شركة الإسكندرية ثابت عند 9 جنيهات في الكتكوت الواحد ، كذلك شركة المراعي شهدت ثبات عند 8.5 جنيه ، بينما تراجع سعر شركة الفيروز إلى 10.25 جنيه بدلا من 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وقفزت مرة أخرى شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشاً في سعر بيع الكتاكيت البيضاء وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد ، ليصبح سعر البيع 10 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد استقرارها في الأسواق ، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.