اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-9-2021

زيادة في أسعار 4 شركات أبرزها القاهرة للدواجن ب 75 قرشا
محمد مجدي 11:17 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 11:17 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

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تباينت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 19-9-2021 ، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية مقارنة بأسعار أمس السبت ، حيث شهدت نحو 4 شركات الدواجن زيادة في أسعارها ما بين 25 و 75 قرشا دفعة واحدة ، بينما تراجع سعر شركة واحدة بنحو 25 قرشا ، وثبات شركتين فقط .

وقال تجار الكتاكيت في السوق المحلية، أن شركتي العناني والوادي و الوطنية ارتفع سعر بيع الكتكوت لديها بنحو 25 قرشا ، بينما قفز سعر شركة القاهرة بنحو 75 قرشا .

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وأضاف التجار أن شركتي الإسكندرية والمراعي شهد سعرهما ثباتاً ، في حين تراجع سعر شركة الفيروز بنحو 25 قرشا.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني 10.50 جنيه بدلا من 10.25 ، والوطنية 11 جنيها بدلا من 10.75 جنيه ، والقاهرة 10 جنيهات بدلا من 9.25 جنيه.

وسعر شركة الإسكندرية ثابت عند 9 جنيهات في الكتكوت الواحد ، كذلك شركة المراعي شهدت ثبات عند 8.5 جنيه ، بينما تراجع سعر شركة الفيروز إلى 10.25 جنيه بدلا من 10.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وقفزت مرة أخرى شركة الوادي للدواجن بنحو 25 قرشاً في سعر بيع الكتاكيت البيضاء وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد ، ليصبح سعر البيع 10 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد استقرارها في الأسواق ، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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