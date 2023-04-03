أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 3-4-2023 في مصر .. الاستقرار يسيطر على أكبر 10 شركات

سيطر ركود المبيعات على أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين الموافق 3-4-2023 في مصر، والذي ألقي بظلاله على حركة الاسعار والتي شهدت استقرارا في كبري شركات الدواجن.

وعلى الرغم من تباين أسعار الكتاكيت أمس الاحد، والتي كانت ما بين ارتفاع وانخفاض، إلا أن أكبر 10 شركات منتجة للكتاكيت أعلنت ثبات أسعار البيع اليوم.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين في شركات الدواجن المنتجة للكتاكيت ما بين 10 جنيهات أقل سعر، و18 جنيهًا أعلي سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا

شركة الفيروز 13.5 جنيه

شركة الوطنية 16 جنيهًا

شركة الوادي 16 جنيهًا

شركة العناني 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 11 جنيهًا

شركة صيصان مصر 11.5 جنيه

شركة نيوجين 15 جنيهًا

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.