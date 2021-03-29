اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 29-3-2021

استقرار أسعار الكتاكيت لليوم الثاني على التوالي
محمد مجدي 6:10 م, الأثنين, 29 مارس 21 6:10 م, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار الكتاكيت، اليوم الاثنين 29-3-2021، على استقرارها في حركة البيع والشراء لدى كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، بعد ارتفاع يوم السبت الماضي في سعر البيع لدى شركات القاهرة والوادي والوطنية من 50 إلى 125 قرشًا، مع تراجع سعر بيع شركة المراعي بنحو 1 جنيه، بعد انخفاض الأسعار منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

اقرأ أيضا  المالية تُحذر ممولي الضرائب : لا تُرسلوا مستندات أنشطتكم لأحد وقدموا إقرارتكم إلكترونيًا

من جهته قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء وعمر يوم تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وسجل سعر بيع الكتاكيت البيضاء لدى شركة الإسكندرية 10 جنيهات، ولدى شركة الوطنية 11.5 جنيه، وشركة القاهرة 10.5 جنيه، وشركة المراعي 8.5 جنيه.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تصل إلي القاهرة برفقة 3 من مصابي حادث قطاري سوهاج

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي تراجع بنحو 1 جنيه ليصبح 2 جنيه، بدلًا من 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

بلغت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاثنين، في شركة الوادي للدواجن مستقرة على نفس أسعار أمس الأول السبت، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح يتفقد الموقع المخصص لإنشاء مجزر آلي جديد بالكيلو 10

معتز محمود 5:00 م, الأثنين, 29 مارس 21

انطلاق الدورة السابعة لمعرض «كافكس – هوتيلير 2021» في الفترة من 1 إلى 3 أبريل

محمد مجدي 4:17 م, الأثنين, 29 مارس 21

التموين : طرح «كوبونات رمضان» في منافذ 7 شركات تابعة

محمد مجدي 4:14 م, الأثنين, 29 مارس 21

المالية: تراجع 7 بنود إيرادات وارتفاع مثلها بالمصروفات نتيجة تداعيات «كورونا»

منى عبدالباري 2:56 م, الأثنين, 29 مارس 21

وزيرة الصحة توجه بضرورة الإسراع في معدلات إنجاز المشروع القومي لتطوير قري الريف

المرسي عزت 2:41 م, الأثنين, 29 مارس 21

المالية: موازنة 2022 تستهدف خفض معدلات الدين إلى 87% من الناتج المحلي

منى عبدالباري 2:00 م, الأثنين, 29 مارس 21