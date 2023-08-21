أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 21-8-2023 في مصر.. من 25 قرشا إلى 1 جنيه زيادات في 3 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 21-8-2023 في مصر، بعدد من شركات الدواجن الكبرى العاملة في الثروة الداجنة بالسوق المحلية، وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 20 جنيهًا.

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في عدد 7 شركات أخرى بالسوق المحلية.

وارتفع سعر البيع في القاهرة للدواجن بنحو جنيه واحد، كذلك شركة المصرية الهولندية قفزت بالقيمة نفسها، بينما شهدت شركة الوادي تحركًا طفيفًا بنحو 25 قرشًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 17.5 جنيه بدلًا من 16.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 18 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 20 جنيهًا

شركة الوطنية 18 جنيهًا

شركة الوادي 17.75 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه

شركة العناني 19.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 19 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا

شركة نيوجين 18.75 جنيه

شركة رواد النيل 17.5 جنيه

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

ومن المتوقع أن تشهد عدد من الشركات زيادات في أسعار الكتاكيت بداية من غد الثلاثاء.