أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-4-2023 في مصر.. ارتفاعات تصل لـ6 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 17-4-2023 في مصر، ارتفاعات تراوحت من جنيه إلي 6 جنيهات دفعة واحدة.

وذلك بعد تذبذب حركة الأسعار خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض في كبرى الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم ما بين 8.25 جنيه أقل سعر، و16 جنيهًا أعلى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 7.25 جنيه

شركة الفيروز 10.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات

شركة الوطنية 11.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات

شركة الوادي 16 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات

شركة العناني 16 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

شركة صيصان مصر 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة نيوجين 10.25 جنيه بدلا من 9.25 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

كان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة، أكد أن استمرار الهبوط فى أسعار الكتاكيت والتى من شأنها هبوط مستقبلى فى سعر الدواجن بالأسواق.

ومع زيادة اسعار الكتاكيت ستعود حركة المبيعات الي طبيعتها مرة اخري مع زيادة المعروض من الدواجن في الاسواق المحلية.