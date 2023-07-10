استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 10-7-2023 في مصر، وذلك بعد الارتفاعات التي حدثت أمس الأحد والتي تراوحت من 25 قرشَا إلى 1.5 جنيه، وذلك في كبرى الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الكتاكيت في مصر تحركًا خلال الساعات القادمة، والتي تشهد بداية يوم غد الثلاثاء.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 15 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 15.75 جنيه

شركة الوادي 16.5 جنيه

شركة العناني 17 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 17 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 15.5 جنيه

شركة نيوجين 18.25 جنيه

شركة رواد النيل 13.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 13.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 18.25 جنيهًا.