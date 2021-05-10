اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 10-5-2021

استقرار في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 6:13 م, الأثنين, 10 مايو 21 6:13 م, الأثنين, 10 مايو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت، اليوم الاثنين 10-5-2021، في السوق المحلية، وذلك لليوم الثالث، بعد حالة التذبذب التي حدثت الأيام الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض شهدته الأسواق، منتصف الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر شركة العناني بنحو جنيه دفعة واحدة، مع ارتفاع سعر البيع لدى شركة القاهرة بنحو 25 قرشًا، وثبات أسعار البيع في شركات الوادي، والوطنية والمراعي والإسكندرية، على أسعار يوم الثلاثاء الماضي، حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلية بالعباسية.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6 جنيهات، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.25 جنيه، وشركة الإسكندرية للدواجن بسعر 5.5 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها اليوم الاثنين، وذلك على أسعار يوم الأربعاء الماضي، حيث يبلغ سعر البيع 4.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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