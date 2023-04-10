أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 10-4-2023 في مصر.. ارتفاع 50 قرشَا في «المصرية الهولندية» و«نيوجين»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 10-4-2023 في مصر، في اغلب شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

حيث انخفض سعر البيع اليوم في شركة صيصان مصر بنحو 75 قرشَا، بينما ارتفع سعر البيع في شركتي المصرية الهولندية ونيوجين بنحو 50 قرشَا لكل منهما.

وتراوحت أسعار البيع اليوم في شركات الدواجن ما بين 7.5 جنيه أقل سعر، و12 جنيهًا أعلي سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه

شركة الفيروز 9.5 جنيه

شركة الوطنية 8.5 جنيه

شركة الوادي 10 جنيهات

شركة العناني 12 جنيها

شركة مكة المكرمة 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 7 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة صيصان مصر 8 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

شركة نيوجين 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.