اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 1-11-2021

استقرار اسعار الكتاكيت في الشركات مع تراجع شركتي ناسكو ايجيبت و نيوجين
محمد مجدي 8:59 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 8:59 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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تراجعت اسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 1-11-2021 في شركتي نيوجين بواقع 25 قرشا و في ناسكو ايجيبت بواقع 1 جنيه ، مع استقرار باقي اسعار الكتاكيت في شركات الدواجن والثروة الداجنة ، وذلك نتيجة هدوء المبيعات أول أمس بعد تراجع اسعار بيع عدد من الشركات في السوق المحلية وتراوحت من 25 قرشا الي 1.25 جنيه في الكتكوت الواحد، ومن المتوقع إستمرار الانخفاض في الاسواق المحلية .

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اسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة العناني 12.5 جنيه.
شركة القاهرة للدواجن 11.75 جنيه.
شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه.
شركة الحمد للأعلاف والدواجن 11 جنيها.
شركة الفيروز 12 جنيها.
شركة مكة المكرمة 12 جنيها.
شركة ستارفيد 12.75 جنيه.
شركة نيوجين 12.25جنيه بدلا من 12.5 جنيه.
شركة ناسكو إيجيبت 10.5جنيه بدلا من 11.5جنيه.
شركة الحرمين 11 جنيهًا.
شركة الوطنية 13.75 جنيه.
شركة الكيان 13.5 جنيه.
شركة أمات 12.5 جنيه.
شركة رواد النيل 11.5 جنيه.

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اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت اسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن اليوم الاثنين على سعر يوم أول امس السبت وهو 12 جنيها والذي تراجع 75 قرشا بعد استقرار دام ما يقرب من 3 أسابيع، حيث كان يبلغ سعر الكتكوت الواحد 12.75 جنيه.

اسعار الكتاكيت عمر يوم

مازالت أسعار الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الاثنين تشهد لستقرارا في حركة البيع ويبلغ سعر بيع الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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