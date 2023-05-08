أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 8-5-2023 في مصر.. ارتفاعات من 50 قرشًا إلى 2.25 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 8-5-2023 في مصر، ارتفاعًا لليوم الرابع على التوالي، وذلك في 3 شركات كبرى عاملة بقطاع الثروة الداجنة، بقيمة تراوحت من 50 قرشا إلى 2.25 جنيه دفعة واحدة.

وتراجع سعر البيع في شركة واحدة بنحو 2 جنيه، مع استقرار أسعار الكتاكيت اليوم في 6 شركات، مع احتمالية زيادة أسعارها خلال الساعات القادمة.

وتراوحت أسعار الكتاكيت في الشركات، اليوم، ما بين 12 جنيهًا أقل سعر، و18.5 جنيهًا أعلى سعر.

وارتفع سعر البيع في نيوجين بنحو 2.25 جنيه، القاهرة للدواجن 1.5 جنيه، العناني 50 قرشًا، بينما تراجعت الوطنية 2 جنيه.

وتقدم بوابة “المال” في هذا التقرير أسعار الكتاكيت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، والتي يتم تداولها في أكبر 10 شركات عاملة في الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15.5 جنيه بدلا من 14 جنيهًا

شركة الفيروز 15 جنيهًا

شركة الوطنية 15.5 جنيه بدلا من 17.5 جنيه

شركة الوادي 15 جنيهًا

شركة العناني 18.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 14 جنيهًا

شركة نيوجين 16.5 جنيه بدلا من 14.25 جنيه

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا،