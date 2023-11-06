أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر.. متوسط سعر الكتكوت 35 جنيهًا

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر، مزيدا من الارتفاعات في 5 شركات، مع تراجع شركة واحدة، واستقرار 4 أخرى وذلك في أكبر 10 شركات عاملة في قطاع الثروة الداجنة.

وقفزت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر ما بين 50 قرشَا و2.5 جنيه في الكتكوت الواحد، بينما تراجعت 2 جنيه في شركة العناني.

كما أن أسعار الكتاكيت اليوم والمعروفة بإنتاج الأهالي شهدت ارتفاعات أيضًا بنحو 1 جنيه، لتتراوح من 25 إلى 27 جنيهًا للكتكوت للواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 35 جنيهًا بدلا من 34.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 35 جنيهًا بدلا من 34 جنيهًا

شركة الفيروز 35 جنيهًا بدلا من 34 جنيهًا

شركة الوطنية 35.5 جنيهًا

شركة الوادي 32.5 جنيهًا بدلا من 32 جنيهًا

شركة العناني 34 جنيهًا بدلا من 36 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 36 جنيهًا

شركة نيوجين 37 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 35 جنيهًا بدلا من 32.5 جنيه

شركة رواد النيل 31.5 جنيه

وما زالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من المربّين.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 31.5 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 37 جنيهًا.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.