اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 31-5-2021

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم
محمد مجدي 4:19 م, الأثنين, 31 مايو 21 4:19 م, الأثنين, 31 مايو 21

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حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 31-5-2021 ، في السوق المحلية، بمختلف الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، على أسعار بيع أول أمس السبت، والتي شهدت ارتفاعات من 1.30 إلى 2.25 جنيه في سعر الكتكوت الواحد، حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

وقال أحمد محمد، تاجر دواجن بسوق الوايلي، إن ارتفاع الأسعار جاء لزيادة الطلب على شراء الكتاكيت والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات أمس.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 9.25 جنيه بدلا من 7.75 جنيه، وشركة المراعي بسعر 6.80 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وشركة القاهرة بسعر 8.5 جنيه بدلاً من 6.25 جنيه.

وشركة الوطنية 9.30 جنيه بدلاً من 8 جنيهات، وشركة الإسكندرية بسعر 7 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه، وشركة الفيروز بسعر 7.75 جنيه بدلاً من 6.5 جنيه.

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين على سعر البيع بنفس معدلات أمس السبت، حيث يبلغ سعر الكتكوت 7.75 جنيه بدلا من 6.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وتشهد الأسواق زيادة ملحوظة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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