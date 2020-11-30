أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 30-11-2020

استقرت اليوم الإثنين 30-11-2020 ، أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها أمس فى جميع الشركات وهى: الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، ومصر العربية، نتيجة هدوء الإقبال الذي تشهده السوق حاليا بعد استقرار الأحوال الجوية، طبقا لما أكده أحمد على تاجر دواجن في سوق الوايلي.

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه للفرخ الواحد، خلال رصد “المال” ، أسعار الشركات العاملة في سوق الكتاكيت والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة منتشرة في محافظات الجمهورية.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

ومن جانب كبرى الشركات كانت أسعار بيع الكتاكيت لدى الوطنية 9.5 جنيه ، والقاهرة للدواجن بسعر 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار شركة الوادي ، اليوم الإثنين ، حيث بلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات ، وذلك دون وجود زيادة خلال تعاملات اليوم.

أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد

كذلك أسعار الكتاكيت عمر يوم، والتي استقرت خلال عمليات البيع اليوم، عند 14 جنيها للفرخ الواحد ، وذلك بمختلف شركات الدواجن.