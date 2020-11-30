اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 30-11-2020

وذلك بعد ارتفاعها أمس فى جميع الشركات
محمد مجدي 12:32 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 12:32 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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استقرت اليوم الإثنين 30-11-2020 ، أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها أمس فى جميع الشركات وهى: الوادي، والقاهرة، والوطنية، والعناني، ومصر العربية، نتيجة هدوء الإقبال الذي تشهده السوق حاليا بعد استقرار الأحوال الجوية، طبقا لما أكده أحمد على تاجر دواجن في سوق الوايلي.

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه للفرخ الواحد، خلال رصد “المال” ، أسعار الشركات العاملة في سوق الكتاكيت والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة منتشرة في محافظات الجمهورية.

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أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

ومن جانب كبرى الشركات كانت أسعار بيع الكتاكيت لدى الوطنية 9.5 جنيه ، والقاهرة للدواجن بسعر 7 جنيهات، ومصر العربية 8 جنيهات، والعناني 9.25.

أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

واستقرت أسعار شركة الوادي ، اليوم الإثنين ، حيث بلغ سعر الكتكوت 8 جنيهات ، وذلك دون وجود زيادة خلال تعاملات اليوم.

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أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد

كذلك أسعار الكتاكيت عمر يوم، والتي استقرت خلال عمليات البيع اليوم، عند 14 جنيها للفرخ الواحد ، وذلك بمختلف شركات الدواجن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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