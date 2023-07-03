أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 3-7-2023 في مصر.. ارتفاعات من 25 قرشًا إلى 2 جنيه في 4 شركات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 3-7-2023 في مصر، ارتفاعًا في 4 شركات كبري عاملة في الثروة الداجنة، وذلك بعد الزيادات التي شهدتها 3 شركات أمس الأحد.

وتراوحت الزيادات التي شهدتها أسعار الكتاكيت اليوم من 25 قرشًا إلى 2 جنيه في الكتكوت الواحد.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقَا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في القاهرة.

وارتفع سعر شركة القاهرة للدواجن 2 جنيه، والوطنية 1 جنيه، بينما تحرك سعر البيع في شركة الوادي بنحو 25 قرشًا، والمصرية الهولندية ارتفعت بنحو 50 قرشًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 14 جنيهًا

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 13 جنيهًا

شركة الفيروز 14 جنيهًا

شركة الوطنية 16 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة الوادي 15.25 جنيه بدلا من 15 جنيهًا

شركة العناني 16 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 15 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 13 جنيهًا بدلا من 12.5 جنيه

شركة نيوجين 17 جنيهًا

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 12 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 17 جنيهًا.

وتنتظر الشركات العاملة في إنتاج الكتاكيت تحرك أسعار الكتاكيت نتيجة الركود التي تشهده حركة المبيعات.