أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 3-5-2021

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 3-5-2021 في الأسواق عند نفس معدلات انخفاضها المسجلة يوم الخميس الماضي.

وتراوحت اسعارالكتاكيت من 2 إلى 5.75 جنيه لدى شركات الدواجن الكبرى العاملة حسب أحمد محمد، التاجر بسوق الوايلية في العباسية .

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في الفترة الحالية أدى لاستقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 3.5 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والقاهرة 3.75 جنيه.

كما بلغ سعر الكتكوت في شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 10.75 جنيه، والعناني 6 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الأحد عند معدلات أسعار البيع ليوم الخميس الماضي ليصبح سعر البيع 5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات.

وشهدت الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.