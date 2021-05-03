اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 3-5-2021

استقرار في حركة البيع والشراء
محمد مجدي 8:27 م, الأثنين, 3 مايو 21 8:27 م, الأثنين, 3 مايو 21

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 3-5-2021 في الأسواق عند نفس معدلات انخفاضها المسجلة يوم الخميس الماضي.

وتراوحت اسعارالكتاكيت من 2 إلى 5.75 جنيه لدى شركات الدواجن الكبرى العاملة حسب أحمد محمد، التاجر بسوق الوايلية في العباسية .

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن ارتفاع درجة الحرارة في الفترة الحالية أدى لاستقرار أسعار البيع لدى شركات الدواجن.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي 3.5 جنيه، والإسكندرية 5.5 جنيه، والقاهرة 3.75 جنيه.

كما بلغ سعر الكتكوت في شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 10.75 جنيه، والعناني 6 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، في شركة الوادي للدواجن اليوم الأحد عند معدلات أسعار البيع ليوم الخميس الماضي ليصبح سعر البيع 5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات.

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وشهدت الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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