أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 27-9-2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين 27-9-2021 ، استقرارا في عدد من شركات الدواجن الكبري العاملة في السوق المحلية، وذلك على سعر بيع أمس الأحد والذي ارتفعت فيه الأسعار ما بين 25 و75 قرشا في الكتكوت الواحد، فين حين قفز سعر بيع الكتاكيت لدي شركتي العناني بواقع 50 قرشا وفي شركة الوادي بنحو 25 قرشا في الكتكوت الواحد.

ولوحظ اقتراب سعر بيع الكتاكيت في شركة العناني من سعر بيع شركة الوطنية والتي تظل هي أعلي سعر حتي صباح اليوم الإثنين.

وأكد تجار الدواجن في السوق المحلية استمرار تلك الارتفاعات خلال الفترة الحالية نظرًا لاقتراب فصل الشتاء والذي ترتفع فيه أسعار البيع نتيجة زيادة استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

سعر الكتاكيت البيضاء لدى شركة العناني وصل إلي 12 جنيها بدلا من 11.5 جينه، مع ثبات كل من الوطنية 12.5 جنيه، والقاهرة للدواجن 11 جنيها، والإسكندرية للدواجن 10.5 جنيه، والفيروز 11.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

كما تحرك سعر بيع الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي للدواجن إلي 11.25 جنيه بدلا من 11 جنيها، وتلك هي الزيادة الثانية للشركة خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتستمر أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في استقرارها في الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الشركات من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.