أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 27-3-2023 في مصر.. 10 جنيهات في المصرية الهولندية

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 27-3-2023 في مصر، بشركات الدواجن المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم من 10 إلى 19 جنيهًا للكتكوت الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 16 جنيها بدلا من 18.5 جنيها.

شركة الفيروز 14 جنيهًا بدلا من 15 جنيها.

شركة الوطنية 16.5 جنيه بدلا من 19 جنيها.

شركة الوادي 18 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا.

شركة العناني 19 جنيهًا بدلا من 21 جنيهًا.

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا.

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

شركة صيصان مصر 15.5 جنيه.

شركة نيوجين 16 جنيهًا بدلا من 18.5 جنيه.

شركة رواد النيل 14 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد قال في تصريحات سابقة، إن أسعار الكتاكيت تشهد تراجعًا كبيرًا، وذلك مؤشر غير جيد نتيجة عزوف المربّين عن دخول سلالات جديدة نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية.