أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 24-7-2023 في مصر.. من 7.5 لـ 3 جنيهات تراجعا في 10 شركات

انخفضت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 24-7-2023 في مصر، وذلك بعد الارتفاعات التي شهدتها شركات الدواجن خلال الفترة الماضية.

وتراوحت الانخفاضات من 7.5 جنيه دفعة واحدة إلي 3 جنيهات، وذلك في 10 من كبرى الشركات المنتِجة للكتاكيت في السوق المحلية، في حين حافظت شركة واحدة على سعرها وهي رواد النيل.

وشهدت شركات القاهرة للدواجن تراجعًا بنحو 6 جنيهات، نيوهوب إيجيبت 7.5 جنيه، الحمد 3 جنيهات، الوطنية 3 جنيهات، الوادي 5 جنيهات، العناني 4 جنيهات، مكة المكرمة 5 جنيهات، المصرية الهولندية 5.5 جنيه، نيوجين 5.75 جنيهًا.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 10.25 جنيهًا بدلا من 16.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9 جنيهات بدلا من 16.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 12 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة الوطنية 13.5 جنيهًا بدلا من 16.5 جنيه

شركة الوادي 12.75 جنيهًا بدلا من 17.5 جنيه

شركة العناني 14 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا بدلا من 17 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات بدلا من 15.5 جنيه

شركة نيوجين 13.5 جنيهًا بدلا من 19.25 جنيه

شركة رواد النيل 14 جنيهًا

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية ما بين 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 14 جنيهًا.