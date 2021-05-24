واصلت أسعار الكتاكيت، اليوم الإثنين 24-5-2021، استقرارها بالسوق المحلية، بمختلف الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة، على نفس أسعار بيع أول أمس السبت، التي شهدت ارتفاعات من 25 قرشًا إلى 1.25 جنيه في سعر الكتكوت الواحد، حسب تأكيدات تجار الدواجن في سوق الوايلي بالعباسية.



وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية، إن ارتفاعات اليوم نتيجة زيادة الطلب على شراء الكتاكيت من شركات الدواجن الكبرى، وبلغ أعلى سعر شركة الوطنية بـ8 جنيهات، والمراعي أقل سعر بـ5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7.75 جنيه ، وشركة المراعي بسعر 5 جنيهات ، وشركة القاهرة بسعر 6.25 جنيه .

وشركة الوطنية 8 جنيهات، وشركة الإسكندرية بسعر 5.5 جنيه، وشركة الفيروز بسعر 6.5 جنيه

وتراوح سعر بيع الكتكوت من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

حافظت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء على سعر البيع اليوم الاثنين على نفس اسعار يوم السبت الماضي ، ليصبح سعر البيع 6.25 جنيه .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 5 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة مع أسعار الأهالي.