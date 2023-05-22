أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 22-5-2023 في مصر.. ارتفاع 7 شركات وتراجع واحدة

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 22-5-2023 بمصر، في 7 شركات من كبرى الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المحلية، في حين تراجعت شركة واحدة، واستقرت اثنتان.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 13 و14 جنيهًا في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 19 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة الفيروز 14 جنيهًا بدلا من 13 جنيهًا

شركة الوطنية 16 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

شركة الوادي 15 جنيهًا بدلا من 15.5 جنيه

شركة العناني 19 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 14 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 13 جنيها

شركة صيصان مصر 13 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة نيوجين 15.5 جنيه

شركة رواد النيل 13 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.