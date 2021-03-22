حافظت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 22-3-2021، في كبرى شركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، على معدلات أسعار بيعها ، وذلك بعد انخفاض الأسعار منتصف الأسبوع الماضي، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، وتراوحت تلك الانخفاضات بين 50 قرشاً تراجعًا، و75 قرشا زيادة في سعر البيع للكتكوت الواحد.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر شركة الإسكندرية 10 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 11 جنيهًا، وشركة المراعي بسعر 9.5 جنيه، وشركة القاهرة 9.25 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات جنيه، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وحافظت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الإثنين على معدلات البيع ، في شركة الوادي للدواجن عند سعر 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 14 جنيهًا لدى الشركات، و11 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات.