أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 20-3-2023 في مصر.. انخفاض 7 جنيهات في شركة مكة المكرمة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20-3-2023 في مصر انخفاضًا كبيرًا في الأسعار في أغلب شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية.

وانخفضت أسعار الكتاكيت اليوم من 1.5 جنيه إلى 7 جنيهات في العديد من شركات الدواجن، في حين استقر سعر البيع في شركات الفيروز، رواد النيل.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات كأقل سعر من 10 جنيهات إلي 23 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 19 جنيها بدلا من 21 جنيها

شركة الفيروز 21 جنيها

شركة الوطنية 21 جنيها بدلا من 25 جنيها

شركة الوادي 21 جنيها بدلا من 22.5 جنيه

شركة العناني 23 جنيها بدلا من 25 جنيها

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 17 جنيها

شركة المصرية الهولندية 16.5 جنيه بدلا من 18 جنيها

شركة صيان مصر 16.5 جنيه بدلا من 21 جنيها

شركة نيوجين 20 جنيها بدلا من 24.5 جنيه

شركة رواد النيل 21 جنيها

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وما زالت أسعار الكتاكيت تشهد عدم استقرار في حركة الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.