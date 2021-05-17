استقرت حركة أسعار الكتاكيت، اليوم الإثنين 17-5-2021 ، في الأسواق المحلية ، وذلك منذ إجازة عيد الفطر المبارك ، والتي شهدت هدوءا في حركة البيع والشراء لدي شركات الدواجن الكبرى ، على مدار الأيام الماضية ، نتيجة استقرار حركة المبيعات ، وذلك حسب تأكيدات أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي بالعباسية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

بلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 7 جنيهات ، بدلا من 7.5 جنيه وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 4.5 جنيه.

كما سجل سعر البيع في شركة الإسكندرية 4.5 جنيه، وشركة الوطنية 6 جنيهات.

وتراوح سعر بيع الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار شركة الوادي للدواجن في بيع الكتاكيت البيضاء لديها، اليوم الأحد ، عند سعر البيع 5 جنيهات، على أسعار يوم الثلاثاء الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 3 إلى 5 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، وتشهد الأسواق زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.