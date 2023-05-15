أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15-5-2023 في مصر.. ارتفاع 6 شركات واستقرار بـ 4 أخرى

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15-5-2023 في مصر، وذلك بعد عدم الاستقرار الذي شهدته حركة البيع والشراء أمس الأحد في شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة.

حيث قفزت أسعار الكتاكيت اليوم في 6 شركات دواجن من 25 قرشَا إلي 2.25 جنيه في أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

بينما 4 شركات دواجن شهدت استقرارا وهي العناني، مكة المكرمة، المصرية الهولندية، صيصان مصر، رواد النيل.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 15.25 جنيه بدلا من 13 جنيهًا

شركة الفيروز 14.5 جنيه بدلا من 14 جنيهًا

شركة الوطنية 15 جنيهًا بدلا من 14.25 جنيه

شركة الوادي 15.5 جنيه بدلا من 15.25 جنيه

شركة العناني 19 جنيهًا بدلا من 18.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 12 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 14 جنيهًا

شركة صيصان مصر 12 جنيهًا

شركة نيوجين 14.5 جنيه

شركة رواد النيل 12 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.

وبذلك يصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية ما بين 12 و15.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع هو 19 جنيهًا.