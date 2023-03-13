أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 13-3-2023 في مصر.. زيادات في 3 شركات

حالة من التذبذب في حركة أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 13-3-2023، وذلك بعد استقرار لليوم الثالث على التوالي بشركات الدواجن الكبرى العاملة بقطاع الثروة الداجنة، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا اليوم في القاهرة للدواجن، الفيروز، المصرية الهولندية، مع انخفاض سعر البيع اليوم في شركة الوادي.

وشهدت عدد من شركات الدواجن استقرارا في أسعار الكتاكيت اليوم، مع هدوء الطلب على شراء الكتاكيت بعد الارتفاعات التي حدثت الأيام الماضية.

وبلغ أقل سعر الكتكوت، اليوم الإثنين، في الشركات 20 جنيهًا، بينما أعلى سعر 28 جنيهًا، مع احتمالية تحريك الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 26 جنيها بدلا من 24.5 جنيه

شركة الفيروز 24.5 جنيه بدلا من 24 جنيهًا

شركة الوطنية 28 جنيهًا

شركة الوادي 25.5 جنيه بدلا من 26.5 جنيه

شركة العناني 26.5 جنيه

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 23 جنيها بدلا من 21 جنيهًا

شركة صيان مصر 24.25 جنيه

شركة نيوجين 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 23 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا. أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.