ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 12-7-2021 ، في الأسواق المحلية وذلك بعد الاستقرار الذي شهدته طوال الأسبوع الماضي في شركات الدواجن الكبرى، حيث شهدت زيادات تراوحت من 50 قرشًا إلي 1.75 جنيه في شركات العناني والقاهرة والوادي والفيروز والوطنية والمراعي ، في حين تراجع سعر البيع في شركة الإسكندرية بنحو 50 قرشا ، وذلك وفق تجار الدواجن في القاهرة.

وقال أحمد محمد تاجر دواجن في القاهرة ، أن شركة المراعي ارتفع سعر البيع لديها بنحو 1.75 جنيه ، والعناني بنحو 1.5 جنيه ، والوادي بنحو 1.25 جنيه ، والفيروز ارتفعت بنحو 1 جنيه ، والوطنية 75 قرشَا ، والقاهرة للدواجن بنحو 50 قرشا.

وأضاف محمد أن إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية تستحوذ الشركات عليه بنسبة 70% ، بينما الأهالي تصل نسبة إنتاجهم من الكتاكيت لنحو 30%.

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، وشركة المراعي 5.75 جنيه بدلا من 4 جنيهات، وشركة القاهرة 6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 7.75 جنيه بدلا من 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 5.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات، وشركة الفيروز 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

ارتفعت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في شركة الوادي للدواجن، بنحو 1.25 جنيه ليصبح السعر 7.25 جنيه بدلا من 5.5 جنيه والتي استمر طوال الأسبوع الماضي.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه، وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي ولم يشهد تغييرات إلا في سعر البيع لدى الشركات نهاية يونيو الماضي بتراجع جنيهين.