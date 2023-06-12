أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 12-6-2023.. من 1 لـ2 جنيه ارتفاعًا في 3 شركات

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 12-6-2023 في مصر، في حركة البيع والشراء وذلك بسبب هدوء الأسعار والذي طال أكبر 10 شركات منتجة للكتاكيت في السوق المحلية.

وأصبح متوسط سعر الكتكوت الواحد في السوق المحلية بين 7.5 جنيها في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 11.75 جنيهًا، وذلك في شركات الدواجن العاملة في مصر.

ارتفع سعر البيع في رواد النيل 1 جنيه، والقاهرة للدواجن بنحو 1.25 جنيه، بينما أسعار الكتاكيت قفزت في مكة المكرمة 2 جنيه.

وتراجع سعر البيع في الوطنية 1.5 جنيه، العناني 1 جنيه، نيوجين بنحو 75 قرشَا.

مع إستقرار أسعار الكتاكيت اليوم في الفيروز، الوادي، المصرية الهولندية، صيصان مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

شركة الفيروز 9 جنيهات

شركة الوطنية 10 جنيهات بدلا من 11.5 جنيه

شركة الوادي 11.75 جنيه

شركة العناني 11 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 7.5 جنيه

شركة صيصان مصر 9 جنيهات

شركة نيوجين 11.75 جنيه بدلا من 12.5 جنيه

شركة رواد النيل 9.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه

يذكر أن أسعار الكتاكيت في مصر تشهد عدم استقرار في بورصتها، نتيجة أسعار الأعلاف التي كانت هي الأخرى تشهد زيادات وانخفاضات، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا.