أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-8-2023 في مصر.. 50 قرشًا ارتفاعًا بـ«القاهرة للدواجن» و«نيوهوب إيجيبت»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-8-2023 في مصر، ارتفاعا في سعر شركتي القاهرة للدواجن، ونيوهوب إيجيبت بنحو 50 قرشَا لكل منهما، مع استمرار هدوء واستقرار باقي شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية.

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وجاءت تلك الزيادات في الشركتين نتيجة زيادة الإقبال على الشراء منهما، مع احتمالية تطبيق ارتفاعات طفيفة خلال اليوم.

وكانت أغلب شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات في أسعار الكتاكيت، والتي تراوحت من 25 قرشَا إلي 3 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 12.75 جنيه بدلا من 12.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 13 جنيهًا بدلا من 12.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 14 جنيهًا

شركة الوطنية 12 جنيهًا

شركة الوادي 13.5 جنيه

شركة العناني 15 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 10 جنيهات

شركة المصرية الهولندية 12 جنيهًا

شركة نيوجين 13 جنيهًا

شركة رواد النيل 11.5 جنيه

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية حوالي 10 جنيهات في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 15 جنيهًا.