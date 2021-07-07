اقتصاد وأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7-7-2021

استقرار أسعار البيع لليوم الخامس على التوالي
محمد مجدي 5:06 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 5:06 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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تستمر أسعار الكتاكيت، اليوم الأربعاء 7-7-2021 في استقرارها بالأسواق المحلية وفي شركات الدواجن الكبرى بعد الهبوط الكبير الذي شهدته السوق المحلية منذ الأسبوع الماضي، بعد استقرار دام لمدة أسبوع كامل في شركات الدواجن الكبرى. وقال أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي، إن أسعار البيع تشهد ثباتًا حذرًا في الأسواق بعد موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ يوم الخميس الماضي.

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أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني 6.5 جنيه، وشركة المراعي 4 جنيهات، وشركة القاهرة 6 جنيهات، وشركة الوطنية بسعر 7 جنيهات، وشركة الإسكندرية 6 جنيهات، وشركة الفيروز 5 جنيهات.

بينما تراوح سعر بيع الكتكوت بين التجار من 2.75 إلى 3 جنيهات، والكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه، والكتكوت البلدي 3 إلى 3.25 جنيه.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الاربعاء في شركة الوادي للدواجن، عند 5.5 جنيه؛ نتيجة الركود المسيطر على الأسواق المحلية .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقر سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات على أسعار يوم الخميس ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات، ولدى الأهالي من 2 إلى 3.5 جنيه وذلك منذ منتصف شهر يونيو الماضي و لم يشهد تغييرات إلا في سعر البيع لدى الشركات نهاية يونيو الماضي بتراجع جنيهين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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