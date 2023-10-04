أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 4-10-2023 في مصر.. 34.5 جنيه الأعلى

قفزت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 4-10-2023 في مصر، بشكل كبير في أكبر الشركات العاملة في قطاع الثروة الداجنة بالسوق المحلية.

وجاءت تلك الارتفاعات بعد ساعات من مطالبات شعبة الدواجن واتحاد منتجي الدواجن بفتح باب استيراد كتكوت التسمين، لمواجهة الارتفاعات التي تشهدها أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

وارتفع سعر البيع في القاهرة للدواجن بنحو 5 جنيهات، ونيوهوب ايجيبت 6 جنيهات، والفيروز 3 جنيهات، ورواد النيل 4.5 جنيه.

كما ارتفعت أسعار الكتاكيت في الوطنية بنحو 6 جنيهات، والوادي 4.5 جنيه، والعناني 5 جنيهات، ومكة المكرمة 2 جنيه، ونيوجين 7 جنيهات،

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 31.5 جنيه بدلا من 26.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 33 بدلا من 27 جنيهًا

شركة الفيروز 31 جنيهًا بدلا من 28

شركة الوطنية 34 بدلا من 28 جنيهًا

شركة الوادي 31 جنيهًا بدلا من 26.5 جنيه

شركة العناني 33 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 30 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا

شركة نيوجين 34.5 جنيه بدلا من 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 28.5 جنيه بدلا من 24 جنيهًا

يشار إلى أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار سنويًّا، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبذلك يكون متوسط أسعار الكتاكيت في السوق المحلية 28.5 جنيه في شركات الدواجن، بينما أعلى سعر بيع 34.5 جنيهًا.

ومازالت أسعار بيع الكتاكيت تشهد عدم استقرار نتيجة تذبذب حركة الطلب على شراء الإنتاج الجديد، من قبل المربين.