أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في مصر

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 31 اغسطس 2022 في مصر، هدوءا نسبيا في حركة البيع والشراء لدي كبري شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية، بعد طرح انواع السلاسلات المختلفة مثل روس ، والوادى للدواجن، ودواجن الوطنية ، والقاهرة للدواجن، حيث يتم الاقبال في فصل الخريف على شراء الكتاكيت البيضاء أكثر من فصل الشتاء والذي يشهد ارتفاعا في الاسعار.

اسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه

شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن 7 جنيهات

شركة الحمد للاعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الاتحاد 7 جنيهات

شركة الوطنية 6.25 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة أمات 7.5 جنيه

شركة الوادي 5.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 5 جنيهات



وتشهد اسعار الكتاكيت ارتفاعا في الشركات مقارنة بأسعار البيع لدي تجار التجزئة في الاسواق الشعبية، حيث أن الأولي تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج ، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة اسعار الكتاكيت في مصر.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الأكبر في مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية ،مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الاسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع اسعار الكتاكيت في الشركات لعدة اسباب منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم انتاجها في تلك الشركات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًا، في حين يضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًا، أما بالنسبة لبيض المائدة يبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًا.